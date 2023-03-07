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Министр Йонсон: Швеция, Норвегия и Исландия обучат украинских военных разминированию

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Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью газете Dagens Nyheter, что правительство Швеции приняло решение помочь Украине «в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов» и с этой целью партнеры Швеции будут обучать украинских инструкторов.

По словам министра, иностранные специалисты из Швеции, Норвегии и Исландии будут обучать украинских инструкторов по разминированию в Литве. По плану они подготовят 48 украинских инструкторов, каждый из которых в свою очередь обучит еще по 100 саперов и в результате получится 4,8 тыс. обученных украинских саперов, указал шведский министр.

Йонсон подчеркнул, что это станет «важным вкладом в укрепление их возможностей».

В обучении будут задействованы шведские инструкторы из центра боеприпасов и разминирования ВС Swedec в Эксше. Обучение будет проходить в несколько этапов в течение 30 дней.

Ранее глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщала, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

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