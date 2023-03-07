Глава МО Резников: Украине нужны самолеты в качестве элементов ПВО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужны самолеты, которые были бы способны действовать в качестве элементов противовоздушной обороны и, в случае необходимости, нанести удары по наземным целям. Об этом сообщает украинское издание Лига.net.

«Нам нужны самолеты, которые способны как элемент ПВО увидеть в воздухе вражеский самолет и нанести ему поражение, сбить крылатую или баллистическую ракету, а также при необходимости при выполнении задания нанести удар по наземным целям», — сказал он.

Министр отметил, что ранее украинская сторона обсуждала с Соединенными Штатами предоставление ей штурмовика А-10 Thunderbolt, но он, по словам Резникова, «медленный» и не видит дальние цели.

Глава МО Украины подчеркнул, что приоритетом для армии страны является истребитель F-16.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конгрессе США на прошлой неделе состоялись слушания по вопросам военно-технического сотрудничества с Украиной. Американские законодатели пришли к выводу, что передавать союзнику истребители F-16 пока нецелесообразно. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, чем руководствуется Вашингтон в своем решении.