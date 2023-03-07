В Минобороны Литвы сообщили, что договорились с ФРГ об усилении восточного фланга НАТО

Литва и Германия достигли договоренности о необходимости усиления восточного фланга Североатлантического альянса, предполагающей дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей. Об этом сообщает LTR со ссылкой на главу Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО...» — уточнил литовский министр.

Он подчеркнул, что кроме дислокации дополнительных истребителей стран-союзников, нужно предусмотреть и средства противовоздушной обороны.

Также Анушаускас добавил, что географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе.

Помимо того, министр поприветствовал решение Берлина отправить танки Leopard на Украину.

Известно, что на учения в Литве прибудет около 600 военнослужащих немецкой бригады.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Литва попросила постоянного присутствия немецких войск в стране.