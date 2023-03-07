Карчаа рассказал о технике ВС РФ на территории Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на территории Запорожской АЭС находятся части радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам советника гендиректора концерна, техника, находящаяся на территории ЗАЭС, имеет военный вид, но она предназначена для защиты. Карчаа пояснил, что благодаря новейшему оборудованию есть возможность постоянно отслеживать изменения радиационного фона.

«Есть такие войска в ВС РФ, они называются войсками РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты. — «Газета.Ru»). И они здесь тоже находятся. И специальная, не наступательная техника осуществляет мониторинг, и в случае инцидента способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков», — добавил Карчаа.

Ранее Карчаа говорил, что слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности.