Бывший сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт считает, что взятие под контроль российскими войсками Артемовска может стать началом конца для Украины. Об этом Вайхерт написал в статье для Asia Times.

Экс-сотрудник американского конгресса заявил, что мнение о том, что конфликт на Украине окажется способом ослабить Армию России, походит на фантазию, а ситуация в Артемовске только показывает готовность РФ продолжать добиваться поставленных целей.

«Что важно в этом населенном пункте, так это то, что он лежит на пути к Днепру. Будучи бьющимся сердцем торговли и транспортных коммуникаций, Днепр стал главной артерией для Украины. Вытеснение украинских войск, вероятно, позволит российской армии устремиться к Днепру. Контроль над Днепром предотвратит необдуманное нападение Украины на Крым», — отметил Вайхерт.

Эксперт выразил мнение, что отношение украинского командования к ситуации в Артемовске обусловлено фанатизмом. Научный сотрудник сравнил командование ВСУ с поведением нацистского руководства, отдававшего приказы армиям занимать оборонительные позиции, которые существовали только на картах.

«Смерть киевского режима близка. Независимо от того, произойдет ли это через несколько месяцев или через год, русские никуда не денутся. Они будут вести этот конфликт так же, как они вели все предыдущие в своей истории», — резюмировал Вайхерт.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявлял, что Украина проигрывает на поле боя, а санкции западных стран в отношении России не привели к ожидаемым результатам.