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Yonhap: военные США и Южной Кореи отработали экстренные полеты в ходе учений

Yonhap: ВВС США и Южной Кореи провели учения экстренных полета и посадки в районе Сеула

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Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Южной Кореи провели учения, где отрабатывались взлет и посадка на запасную полосу. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Поясняется, что тренировка шла по посадке на полосу, рассчитанную для чрезвычайных ситуаций.

Учения устроили после заявления Северной Кореи о том, что она может нанести ракетный удар, которого достаточно для уничтожения аэродрома.

Данные учения организовали в южном уезде Чханнён в 347 км к юго-востоку от Сеула.

При этом в ВВС Южной Кореи уточнили, что в тактических учениях задействовали 10 военных самолетов.

В южнокорейском ведомстве обратили внимание, что тренировка полетов и посадок необходима для военно-воздушных операций вне спецбаз.

Ранее уточнялось, что Южная Корея и США проведут совместные учения с 13 по 23 марта. В 2023 году учения будут проходить без перерыва, из-за чего они станут наиболее продолжительными тренировками.

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