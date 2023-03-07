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Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

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Depositphotos

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не предоставляет оружие ни одной из сторон. С таким заявлением он выступил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), передает РИА Новости.

«Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», — сказал министр.

По его словам, по украинскому вопросу Пекин всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела. Как отметил дипломат, «между миром и войной» КНР «выбирает мир», а «между диалогом и санкциями» Китай «выбирает диалог».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби утверждал, что Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в конфликте на Украине.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал домыслами и клеветой так называемые «разведданные США» о том, что Пекин якобы оснащает российскую армию вооружением.

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