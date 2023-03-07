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Румыния и Турция создают рабочую группу по безопасности на Черном море

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Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Румыния и Турция создали двустороннюю рабочую группу по безопасности на Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы румынского внешнеполитического ведомства Богдана Ауреску государственному секретарю США Энтони Блинкену.

Румынский министр иностранных дел информировал американского коллегу о своем предложении, одобренном турецким коллегой в декабре 2022 года. Подчеркивается, что американская сторона дала высокую оценку этой инициативе.

Румынский и американский дипломат также обсудили «возможности укрепления стабильности в регионе Черного моря путем стратегического подхода, который <…> укрепил бы его статус значительного важного торгового и энергетического маршрута».

13 февраля на пляже в Батуми взорвалась морская мина, вероятно, принесенная течением из одного из украинских портов. Взрыв произошел очень близко к берегу и был довольно громким, его слышали и в жилых кварталах. На месте работают саперы, МВД Грузии проводит расследование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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