Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут 9 — 15 марта

В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями, предназначенные для «проверки механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом военно-политическом уровне» пройдут с 9 по 15 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что в учениях будут задействованы «гражданские и военные штабы в странах — членах НАТО, а также в Швеции и Финляндии, штаб-квартира и стратегические командования».

В альянсе подчеркнули, что развернутые силы не будут участвовать в учениях.

«Учения будут включать в себя отработку комплексных ответов на сложный гражданско-военный сценарий в гибридной среде», — говорится в заявлении альянса.

Ранее стало известно, что около 600 военнослужащих 41-й мотострелковой бригады немецкой армии и около 240 единиц военной техники прибыли в Литву для участия в учениях Griffin Lightning.