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Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ведения специальной военной операции на Украине российские системы противовоздушной обороны сбили 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

По информации военного ведомства, также уничтожено девять беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Верхнеторецкое, Кирилловка, Новоандреевка Донецкой народной республики, Магедово и Чубаревка Запорожской области, а также под Лесным в Сумской области.

Кроме того, сообщает Минобороны, в ДНР была уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1, сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, а в Запорожской области еще и самолет Су-27.

Всего с начала спецоперации российские подразделения уничтожили 396 самолетов и 217 вертолетов, 3345 беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, 1054 боевых машин реактивных систем залпового огня и другой техники, принадлежащей Вооруженным силам Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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