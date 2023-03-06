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Советник Пушилина Гагин: ВСУ из-за потерь неспособны на контрнаступление где-либо

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в данный момент неспособны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, так как при боях за Соледар и Артемовск потеряли десятки тысяч солдат. Об этом Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«ВСУ потеряли на защите Соледара и Артемовска достаточно существенную часть живой силы. Очень большие потери, катастрофические – это десятки тысяч», — отметил он.

По мнению Гагина, украинские войска пока не способны «нанести какой-то серьезный удар».

«На запорожском отрезке есть попытки ДРГ провести какие-то акции, но все эти акции сейчас купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести», — добавил советник Пушилина.

Также Ян Гагин сообщил, что в Артемовске в настоящее время остается порядка 10 тыс. украинских военнослужащих, возможно, несколько больше. Он отметил, что некоторые части украинских подразделений покинули город, другие части пытаются это сделать.

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