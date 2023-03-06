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Балицкий: ВСУ бьют по сопутствующей инфраструктуре ЗАЭС, не давая ей полноценно работать

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Reuters

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) хорошо защищена, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать станции полноценно работать. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24», передает ТАСС.

Как отметил Балицкий, российская сторона защищает станцию и над ней уже сбивали много беспилотников и снарядов из реактивных систем залпового огня.

«Они [ВСУ] поэтому по ней не бьют. А [бьют] по инфраструктуре вокруг, выбивая подстанции, выбивая ЛЭП, выбивая инфраструктурные объекты. Добиваются того, что станция сегодня не может функционировать и давать электричество Запорожской области», — сказал врио губернатора региона.

На данный момент на Запорожской АЭС в режиме горячего останова работают два блока, подчеркнул он. Глава Запорожской области добавил, что это позволяет подавать тепло в Энергодар и обеспечивать собственные нужды ЗАЭС.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина пока не готова к реализации инициативы Международного агентства по атомной энергии по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

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