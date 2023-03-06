Балицкий: ВСУ бьют по сопутствующей инфраструктуре ЗАЭС, не давая ей полноценно работать

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) хорошо защищена, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать станции полноценно работать. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24», передает ТАСС.

Как отметил Балицкий, российская сторона защищает станцию и над ней уже сбивали много беспилотников и снарядов из реактивных систем залпового огня.

«Они [ВСУ] поэтому по ней не бьют. А [бьют] по инфраструктуре вокруг, выбивая подстанции, выбивая ЛЭП, выбивая инфраструктурные объекты. Добиваются того, что станция сегодня не может функционировать и давать электричество Запорожской области», — сказал врио губернатора региона.

На данный момент на Запорожской АЭС в режиме горячего останова работают два блока, подчеркнул он. Глава Запорожской области добавил, что это позволяет подавать тепло в Энергодар и обеспечивать собственные нужды ЗАЭС.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина пока не готова к реализации инициативы Международного агентства по атомной энергии по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.