Власти Купянска сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры при обстреле

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры в результате обстрела.

По его словам, после обстрела на объекте начался пожар.

До инцидента украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные подтягивают дополнительные силы и средства из района Купянска в направлении города Сватово.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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