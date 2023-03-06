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Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса в рамках поездки в зону СВО

Шойгу проверил работу ВСК Минобороны по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции, в ходе которой проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Как рассказали в Минобороны, в Мариуполе Шойгу проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе ему представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов.

Главе Министерства доложили о строящихся в городе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства РФ, новом жилом микрорайоне, школы и детских садов.

В ходе рабочей поездки Шойгу также заслушал доклад о строительстве крупнейшего соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику водовода из реки Дон в канал Северский Донец, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона, отметили в ведомстве.

Там добавили, что глава Минобороны РФ высоко оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении Донбасса.

В феврале Минстрой РФ сообщал, что в новых регионах восстановили более 4,7 тыс. объектов.

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