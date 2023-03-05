ВСУ обстреляли Волноваху во время митинга памяти Жоги

Украинские военные нанесли два удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР) во время шествия по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу администрации Волновахского района Константина Зинченко.

«Полностью разбомбили здание бывшего дома быта рядом с домом культуры», — указал он.

По словам Зинченко, именно там и проходило торжественное собрание в честь памяти героя ДНР и России Владимира Жоги, погибшего в прошлом году.

«Был полный зал детей. Буквально в 40 метрах был прилет», — рассказал глава районной администрации.

Он добавил, что была произведена эвакуация. По предварительным данным, жертв нет.

Год назад погиб герой России, командир батальона «Спарта» Владимир Жога. Его отец, нынешний командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога рассказал о подвигах сына и его гибели.