В ЛНР заявили, что при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель в Юрьевке

В результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Юрьевка Луганской народной республики погиб местный житель, еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что по населенному пункту выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что двое жителей Ленинского района Донецка погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинские войска произвели обстрел Кировского района Донецка, в результате чего погиб один человек, семеро получили ранения. Уточнялось, что было выпущено четыре снаряда 155-мм калибра.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.