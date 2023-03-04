Шойгу провел совещание с заместителями в объединенной группировке войск

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр выслушал доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, техникой и боеприпасами.

Отдельное внимание он уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и всестороннего обеспечения войск.

Шойгу также встретился с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне спецоперации и вручил им государственные награды.

Ранее в этот день министр обороны побывал на передовом пункте управления одного из объединений «восточной» группировки войск на Южно-Донецком направлении спецоперации. Шойгу обратил внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск группировки «Восток» для безопасной дислокации военных и работы медицинских и тыловых подразделений.