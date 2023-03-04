Сальдо сообщил об усилении контроля в Херсонской области после теракта под Брянском

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после теракта в Брянской области в регионе усилят контроль линии боевого соприкосновения, а также блокпосты и патрули. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов», — написал Сальдо.

Ранее на подъездах к селам Любечане и Сушаны в Брянской области, атакованных диверсантами с Украины, правоохранительные органы выставили блокпосты. По данным СМИ, на подъезде к селам выставлены два блокпоста. При этом объездной путь через село Соловьевка был перекрыт сотрудниками Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, обстрелявшая автомобиль одного из местных жителей. Он рассказал, что в результате атаки погибли два человека.