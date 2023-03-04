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РИА Новости: артиллеристы РФ уничтожили под Авдеевкой украинский танк из установки «Град»

Российским артиллеристам под Авдеевкой удалось уничтожить украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки «Град». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с боевыми действиями.

Поясняется, снаряд, поразивший танк Вооруженных сил Украины, не предназначался для прицельного огня.

После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 «Град», осуществлявшей контроль за конкретным участком местности.

«Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же «градиной» — это где-то из разряда фантастики», — уточнил оператор беспилотника с позывным «Дробан».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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