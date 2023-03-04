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Минобороны России сообщило об уничтожении более 90 военных ВСУ на Купянском направлении

Активными действиями подразделений «Западной» группировки Вооруженных сил удалось ликвидировать более 90 военнослужащих Вооруженных сил на Украины на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области», — информировал Конашенков.

По его словам, также за прошедшие сутки было ликвидировать шесть автомобилей и один танк в рамках проводимой спецоперации.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее РИА Новости уточняли, что артиллеристы нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в промзоне Херсона.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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