Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России: ВСУ потеряли до 150 военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за прошедшие сутки благодаря ударам авиации и огню артиллерии группировке войск «Центр» удалось поразить до 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Как поясняется, что в ходе спецоперации были поражены подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град», — добавил Конашенков.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее МО РФ уточняли, что на Краснолиманском направлении уничтожено более 200 солдат ВСУ, три МБП и гаубица.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть