Минобороны России: ВСУ потеряли до 150 военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за прошедшие сутки благодаря ударам авиации и огню артиллерии группировке войск «Центр» удалось поразить до 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Как поясняется, что в ходе спецоперации были поражены подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град», — добавил Конашенков.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее МО РФ уточняли, что на Краснолиманском направлении уничтожено более 200 солдат ВСУ, три МБП и гаубица.