Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Shot: российскую военную технику пытались подорвать при транспортировке через Уссурийск

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

На железнодорожных путях станции »Уссурийск-2» в Приморском крае, где формировали состав с техникой для российской армии, обнаружили связку трубок с порохом, сообщает Shot.

Неизвестное устройство представляло собой связку цилиндров с неизвестным веществом, они были накрыты тканью. По информации издания, устройство содержало почти 1,5 кг бездымного пороха, который используют при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии, способного взрываться от любого детонатора.

За несколько дней до обнаружения взрывчатки на этой станции формировали состав, перевозящий военную технику, отмечает Shot. Издание предполагает, что устройство предназначалось для подрыва этого состава.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот взрывных устройств.

Ранее МЧС сообщало о повреждении железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма. Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подчеркивал, что подрыва путей не было.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть