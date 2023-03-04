Экс-генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил приказ покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут), где, по его словам, он проходил службу оператором ударных беспилотных авиационных комплексов, передает РИА Новости.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины Бахмута и продолжить службу в территориальной обороне», — рассказал он.

По его словам, он находился в составе подразделения, дислоцированного на Артемовском направлении «110 дней и ночей», потом его перевели на другое направление. Он отметил, что выполнение обоих приказов постоянно мониторят для доклада в офис президента Украины Владимира Зеленского.

Для Луценко приказ стал «мелкой политической местью». Он указал, что «друзья Зеленского» не торопятся занять его место на передовой.

Ранее о получении приказа оставить Артемовск рассказал и командир ВСУ с позывным «Мадьяр».

Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии в Донбассе. 3 марта глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские войска практически окружили Артемовск. Информацию подтвердил советник врио главы ДНР Ян Гагин.