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Spiegel: ФРГ «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты Marder

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funky1opti/Wikimedia Commons

Германия «лихорадочно» ищет 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые она обещала передать Украине. Об этом пишет журнал Spiegel.

«Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты», — сказано в статье.

Как говорится в публикации, когда стало известно о решении Берлина поставить Киеву эти БМП, военные, политики и специалисты в области безопасности начали гадать, откуда немецкая сторона планирует взять обещанную технику. Отмечается, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт 6 января пообещал ответить на вопрос «в течение дня», но ответа так и не было.

Согласно оценке Spiegel, слова Шольца «не так-то легко воплотить в жизнь». По данным издания, у немецкого оборонного концерна Rheinmetall имеется на складе порядка 60 бракованных БМП Marder, однако на их модернизацию ушло бы слишком много времени.

«Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», — указывается в материале.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что обещанные Украине БМП Marder будут готовы к передаче в первом квартале текущего года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
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