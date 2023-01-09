Spiegel: ФРГ «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты Marder

Германия «лихорадочно» ищет 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые она обещала передать Украине. Об этом пишет журнал Spiegel.

«Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты», — сказано в статье.

Как говорится в публикации, когда стало известно о решении Берлина поставить Киеву эти БМП, военные, политики и специалисты в области безопасности начали гадать, откуда немецкая сторона планирует взять обещанную технику. Отмечается, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт 6 января пообещал ответить на вопрос «в течение дня», но ответа так и не было.

Согласно оценке Spiegel, слова Шольца «не так-то легко воплотить в жизнь». По данным издания, у немецкого оборонного концерна Rheinmetall имеется на складе порядка 60 бракованных БМП Marder, однако на их модернизацию ушло бы слишком много времени.

«Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», — указывается в материале.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что обещанные Украине БМП Marder будут готовы к передаче в первом квартале текущего года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.