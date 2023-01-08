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The Daily Telegraph: Британия теряет желание оказывать военную помощь Киеву

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Frank Augstein/AP

Бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат в статье для The Daily Telegraph заявил, что отсутствие сообщений кабмина страны о поставках танков на Украину говорит о том, что у Британии пропадает желание предоставлять военную помощь Киеву.

Он отметил, что Британия как будто «потеряла свой голос», тогда как Франция, ФРГ и США объявляют о поставках украинской стороне танков и боевых машин. При этом, как заметил обозреватель, возможности его страны по предоставлению Киеву боевой техники для наземных операций ограничены.

Также, по словам Данната, британская армия в последние годы испытывает недостаток финансирования.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Соединенное Королевство или страны-союзники могут в будущем передать танки Украине.

По его словам, Лондон предоставляет Киеву военное оборудование, которое может нанести «решающий удар по российским целям на расстоянии».

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