Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, который находится в зоне спецоперации, сообщил, что украинские войска по ошибке сбили свой истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его сведениям, самолет был уничтожен в районе города Курахово из украинского зенитного ракетного комплекса «Оса».

«Мы лишь немного приложили руку», — заявил депутат, добавив, что «работали вместе» с оперативно-боевым тактическим формированием ДНР «Каскад».

Саблин также сообщил об обнаружении самоходной артиллерийской установки, которая обстреливала Донецк, ее уничтожили «Ланцетом».

6 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского Су-25 в районе населенного пункта Марьевка.

Всего с начала спецоперации Вооруженные силы РФ ликвидировали 355 самолетов и 199 вертолетов ВСУ, рассказал официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.