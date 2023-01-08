Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Депутат Госдумы Саблин: ВСУ по ошибке сбили свой МиГ-29 в районе Курахово

Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, который находится в зоне спецоперации, сообщил, что украинские войска по ошибке сбили свой истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его сведениям, самолет был уничтожен в районе города Курахово из украинского зенитного ракетного комплекса «Оса».

«Мы лишь немного приложили руку», — заявил депутат, добавив, что «работали вместе» с оперативно-боевым тактическим формированием ДНР «Каскад».

Саблин также сообщил об обнаружении самоходной артиллерийской установки, которая обстреливала Донецк, ее уничтожили «Ланцетом».

6 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского Су-25 в районе населенного пункта Марьевка.

Всего с начала спецоперации Вооруженные силы РФ ликвидировали 355 самолетов и 199 вертолетов ВСУ, рассказал официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть