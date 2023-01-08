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Кириенко заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на провокации Украины

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Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на провокации Украины, сообщает ТАСС.

«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — заявил Кириенко.

Он отметил, что попытки украинской армии испортить празднование Рождества атаками беспилотников в том числе в Севастополе, в Херсонской и Запорожской областях многое говорит о моральных качествах руководства ВСУ и Украины.

«Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья», — резюмировал Кириенко.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил объекты, которые в городе Енакиево в Донецкой народной республике восстанавливает Ленинградская область.

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