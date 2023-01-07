Военкор ВГТРК Поддубный заявил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» поселка Подгородное

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Подгородное в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«С мест сообщают — под контроль ЧВК «Вагнер» перешел поселок Подгородное на северо-востоке Артемовска (украинское название — Бахмут — «Газета.Ru»), — написал Поддубный.

По его словам, бои продолжаются в населенных пунктах Опытное и Клещеевка.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под Артемовском расположена система шахт, по которой на глубине 80-100 метров находятся не только люди, но и передвигаются танки, и бронемашины пехоты.

Ранее Пригожин сравнивал бои за Артемовск с Бородинским сражением и Куликовской битвой.