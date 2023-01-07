ДНР СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщению представительства Донецкой народной республики в СЦКК, по Донецку было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел произошел в 12:30 часов по местному времени.

«12:30 — н.п. Александрополь – г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 12:35 часов из населенного пункта Курахово по Петровскому району Донецка было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм.

Ранее в ДНР сообщали об обстреле Макеевки из РСЗО. Обстрел велся в 06:00 часов из населенного пункта Константиновка.

6-7 января по поручению президента РФ Владимира Путина на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине был введен режим прекращения огня.