В Пентагоне заявили, что танки Abrams слишком сложны в эксплуатации для поставок Украине

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что танк M1 Abrams слишком сложен для украинской армии, поэтому его поставки не предполагаются, сообщает ТАСС.

«Мы полностью согласны, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы в партнерстве с Нидерландами занимаемся переоснащением танков Т-72. Они уже прибывают на поле боя <...> Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании», — заявила Купер.

M1 Abrams является основным боевым танком вооруженных сил США, который участвует в боевых действиях начиная с войны в Персидском заливе в 1991 году.

Ранее стало известно, что США пока не планируют отправлять на Украину основные боевые танки M1 Abrams, несмотря на решение передать стране тяжелую бронетехнику.

Abrams также «подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания», говорится в статье газеты The Washington Post.