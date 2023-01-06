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В Херсонской области нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Херсонской области сотрудники полиции нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами в городе Голая Пристань, сообщает Telegram-канал ГУ МВД региона.

«В заброшенном доме полицейские нашли хранившиеся патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим числом 1013 штук. Там же находились три корпуса ручных гранат и взрыватель. Изъятое передано специалистам для дальнейшего исследования. Устанавливается, кто и когда разместил арсенал в здании», — указано в сообщении.

В полиции напомнили, что незаконное хранение оружие и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, а добровольная сдача незаконного оружия позволит избежать этой ответственности.

Ранее полиция Херсонской области обнаружила тайник боеприпасов украинских диверсантов.

По данным правоохранителей, при проверке полученных сведений о тайнике, который находится в направлении села Антоновка, полицейские нашли закопанный деревянный ящик.

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