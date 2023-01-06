Представитель Эрдогана Калын допустил обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ситуация на Украине может обостриться в ближайшие месяцы. Об этом Калын написал в своем Twitter.

При этом Калын отметил, что турецкая сторона будет продолжать прилагать усилия для возобновления переговорного процесса.

«От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция продолжит интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — написал он.

Ранее Ибрагим Калын заявил, что Анкара ожидает от Вашингтона приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям. Также он подчеркнул, что Турция не приемлет навязывания односторонней политики, откуда бы она ни исходила, и надеется на развитие отношений с Соединенными Штатами, исходя из взаимных интересов.

Кроме того, Калын указал, что Турция ожидает от США и России выполнения своих обязательств в рамках соглашений 2019 года по Сирии.