Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Лимаренко сообщил о гибели шести сахалинцев в зоне СВО

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил о гибели шести военнослужащих из региона в зоне специальной военной операции на Украине.

По словам губернатора, погибшими числятся прапорщик, ефрейтор и четверо рядовых.

«Мы будем помнить об этих героях, мужественно сражавшихся за нашу Родину, жизнь и безопасность людей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Он добавил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ в Соледаре. Из-за фланговых прорывов украинские войска были вынуждены отступать севернее центра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть