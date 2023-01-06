Губернатор Лимаренко сообщил о гибели шести сахалинцев в зоне СВО

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил о гибели шести военнослужащих из региона в зоне специальной военной операции на Украине.

По словам губернатора, погибшими числятся прапорщик, ефрейтор и четверо рядовых.

«Мы будем помнить об этих героях, мужественно сражавшихся за нашу Родину, жизнь и безопасность людей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Он добавил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ в Соледаре. Из-за фланговых прорывов украинские войска были вынуждены отступать севернее центра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).