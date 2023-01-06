В армии Китая назвали «неприкрытой шумихой» появление эсминца США в Тайваньском проливе

Вооруженные силы КНР назвали недавний проход американского ракетного эсминца класса «Арли Берк» через Тайваньский пролив откровенной попыткой США поднять рекламную шумиху. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«Американский ракетный эсминец «Чунг Хун» 5 января проследовал через Тайваньский пролив, открыто устроив шумиху», — сказано в заявлении, размещенном на странице Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

В нем отмечается, что ВС Китая сделали данному кораблю предупреждение и постоянно отлеживали его перемещение. Как отметил Ши И, ситуация полностью контролировалась.

Накануне в пресс-службе Седьмого флота США заявили, что «Чунг Хун», американский ракетный эсминец класса «Арли Берк» прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности Соединенных Штатов «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону.

В Седьмом флоте США подчеркнули, что проход состоялся за пределами территориальных вод «какого-либо прибрежного государства».