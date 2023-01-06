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Конгрессмен США Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей

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Gaelen Morse/Reuters

Американский конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером в четверг, 5 января, бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса, передает телеканал CNN.

«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей», — сказал политик.

По его словам, при Трампе во внутренней и внешней политике Соединенных Штатах были достигнуты успехи.

Согласно правилам, конгрессмены формально могут выдвинуть кандидатами в спикеры палаты представителей как американских законодателей, так и иных лиц.

Ранее сообщалось, что республиканец Кевин Маккарти вновь не смог стать спикером палаты представителей конгресса США, он провалил голосование за избрание на этот пост. Политик не набрал необходимой поддержки даже после призыва экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, в четвертый раз за демократа Хаким Джефрис проголосовали 212 членов палаты. Его вновь поддержала вся демократическая фракция, показывая единство.

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