В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных киевским властям частях Запорожской области и ДНР, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

1 января Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.