Германия присоединилась к инициативе США по поставкам Украине ЗРК Patriot

Соединенные Штаты предоставят Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома и кабмина Германии, а также на совместное письменное заявление двух стран по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена и главы правительства ФРГ Олафа Шольца.

В сообщении немецкого правительства говорится, что стороны договорились продолжать оказывать поддержку для удовлетворения потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны.

«В конце декабря США объявили, что поставят на Украину зенитно-ракетную батарею Patriot. Германия присоединяется к Соединенным Штатам и предоставляет еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot», — сообщили в ФРГ.

В общем заявлении сообщается, что Соединенные Штаты намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Также обе страны будут обучать украинские войска работе с соответствующими системами.

Ранее издание Reuters писало, что новый пакет военной помощи Киеву будет объявлен 6 января.

Associated Press пишет, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине станет самым масштабным и обойдется почти в $3 миллиарда.