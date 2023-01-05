Столтенберг призвал оказать больше помощи Украине, заявив, что «оружие — путь к миру»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно оказывать еще большую военную помощь, так как оружие является «путем к миру». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением. Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует пресс-служба генсека НАТО.

Также Столтенберг призвал к тому, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, помогали устранить «зависимость от авторитарных режимов» и вместе «отстаивать свободу и демократию».

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать амбиции России и ее президента Владимира Путина в конфликте на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.