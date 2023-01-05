Минобороны: ВС РФ сбили украинские самолеты СУ-25 и СУ-24

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского истребителя СУ-25 в районе населенного пункта Победа в ДНР с помощью систем ПВО.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка истребительной авиацией воздушно-космических сил (ВКС) РФ был сбит самолет СУ-24 ВСУ.

Помимо СУ-25 за минувшие сутки российские ПВО также сбили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотники были сбиты в районах Змиевки, Кременной, Золотаревки, Кривошеевки в ЛНР, а также под Николаевкой, Волновахой, Евгеновкой в ДНР.

Кроме того, беспилотники удалось уничтожить в районах Князе-Григоровки, Великой Лепетихи Херсонской области и под Мелитополем в Запорожской области.

Ранее аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон говорил, что украинская армия готовит силы для масштабного наступления зимой. Он считает, что наступление будет иметь решающие значение в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины.

По мнению аналитика, ВСУ уже сейчас начинают экономить боеприпасы и занимаются подготовкой войск.