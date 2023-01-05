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Обозреватель перечислил три вида вооружений, которые США не предоставят Украине

19FortyFive: США никогда не предоставят Киеву F-16, Abrams и ATACMS

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Global Look Press

Журналист Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive заявил, что США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений.

Он упомянул, что речь идет об истребителях F-16 Fighting Falcon, так как Россия может расценить данную поставку как втягивание НАТО в конфликт.

На второе место обозреватель поставил танки M1 Abrams. По его словам, Пентагон опасается, что их передача принесет больше вреда, чем пользы.

Армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) — третий пункт. С данным вооружением, как отметил Сучиу, украинские военные смогут наносить удары вглубь России, и США опасаются, что эти поставки Москва не оставит без внимания.

В декабре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы противовоздушной обороны Patriot. Сообщается, что всего будет выделено $1,85 млрд.

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