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Министр обороны Израиля Галлант обсудил с главой Пентагона Остином иранскую угрозу

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Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил ряд вопросов, в том числе исходящую со стороны Ирана угрозу — «его ядерные амбиции и региональную агрессию». Об этом Галлант написал на своей странице в Twitter.

Также израильский министр заявил американскому коллеге, что сотрудничество между Иерусалимом и Вашингтоном сейчас должно быть крепче, чем когда-либо, поскольку предстоит противостоять региональным и глобальным вызовам.

В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

2 января сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил укрепление стратегического сотрудничества двух государств.

Коэн добавил, что стороны также поговорили о важности соблюдения «Авраамовых соглашений» (договоренности Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко о стабилизации отношений. — «Газета.Ru»), а также совместную деятельность по недопущению получения Ираном ядерного оружия.

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