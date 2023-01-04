РИА Новости: пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных в Снигиревке

Источник в украинских вооруженных силах сообщил РИА Новости о том, что в Николаевской области иностранные наемники, пребывая в алкогольном опьянении, якобы вступили в конфликт с украинскими силовиками и убили троих военнослужащих ВСУ на блокпосту при въезде в Снигиревку.

По словам источника, убийства произошли в пятницу, 30 декабря. Предполагается, что наемники были из Польши и что на блокпосту они отказались дать досмотреть свой автомобиль.

Собеседник агентства также отметил, ссылаясь на собственные источники в украинских силовых структурах, что в настоящее время наемники из других государств не подчиняются СБУ.

Ранее РИА Новости сообщало, что силовики задержали жителя города Мелитополя в Запорожской области, который предположительно передавал Украине сведения о расположении российских военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.