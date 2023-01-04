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Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена 200 российских военных в декабре

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в декабре 2022 года были возвращены около 200 попавших в плен российских военнослужащих.

«При активном содействии Минобороны РФ, Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих», — указал глава Чечни.

По его словам, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил их одеждой, едой и всем необходимым.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш ранее заявил, что готов выступить посредником в конфликте на Украине. По его мнению, эффективные переговоры о мире на Украине в ближайшее время вряд ли состоятся и нужно концентрировать внимание на повышении эффективности зерновой сделки и ускорении обмена пленными.

Также он говорил, что России и Украине нужно время для того, чтобы осознать «необходимость прекращения огня и обеспечения мира».

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