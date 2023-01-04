Губернатор Ростовской области Голубев раскрыл подробности инцидента с работой ПВО 3 января

В Ростовской области около 22:00 3 января сработали системы противовоздушной обороны, был ликвидирован малоразмерный объект в форме шара. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе», — рассказал глава региона, поясняя, что «на высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру», который впоследствии был ликвидирован.

Губернатор призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие, подчеркивая, что для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства.

До этого Голубев призывал жителей не паниковать после появления сообщений о работе системы противовоздушной обороны.

Утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили над морем два беспилотника в районе Бельбека.