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Губернатор Ростовской области Голубев раскрыл подробности инцидента с работой ПВО 3 января

Губернатор Голубев заявил о ликвидации системами ПВО объекта в форме шара вечером 3 января

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СК РФ/РИА «Новости»

В Ростовской области около 22:00 3 января сработали системы противовоздушной обороны, был ликвидирован малоразмерный объект в форме шара. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе», — рассказал глава региона, поясняя, что «на высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру», который впоследствии был ликвидирован.

Губернатор призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие, подчеркивая, что для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства.

До этого Голубев призывал жителей не паниковать после появления сообщений о работе системы противовоздушной обороны.

Утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили над морем два беспилотника в районе Бельбека.

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