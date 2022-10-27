Минобороны России: мобилизованные в Приамурье обучаются снайперскому делу

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Минобороны России

Мобилизованные в Приамурье приступили к занятиям по снайперской подготовке, сообщается на сайте Минобороны России.

«Военные отрабатывают огневое поражение мишеней на различных дистанциях, используя снайперскую винтовку Драгунова. Они закрепляют навыки скрытного перемещения, маскировки, наблюдения и сбора информации. Военнослужащие закрепляют свои навыки в ведении стрельбы на большие и средние дальности с учетом особенностей местности, начальной скорости пули и скорости бокового ветра», — говорится в сообщении.

Подготовка снайпера является прямым продолжением базовой подготовки стрелка. Основной упор делается на обучение военнослужащих приемам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях, добавили в Минобороны России.

Накануне президент России Владимир Путин посетил один из полигонов под Рязанью, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации россияне. Там российский президент проверил готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах специальной военной операции ВС РФ, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.

До этого сообщалось, что мобилизованные сахалинцы, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях, приступили к стрельбам на полигоне «Успеновский» из танков Т-80БВ в рамках практической боевой подготовки.

Также стало известно, что в тылу спецоперации России на Украине идет подготовка танковых экипажей из числа мобилизованных.

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