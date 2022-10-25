Tasnim: в Иране при обстреле неизвестными погибли трое сотрудников КСИР

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Vahid Salemi/AP

В юго-восточном Штабе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что три сотрудника КСИР погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«Несколько минут назад полковник Мехди Моллашахи и сотрудник Басидж (военная структура при КСИР) Джавад Кейха, являющиеся служащими подразделения «Салман» КСИР провинции Систан и Белуджистан, скончались, подвергшись обстрелу неизвестными лицами на площади Парастар города Захедан», – говорится в публикации.

Агентство отмечает, что сотрудники КСИР возвращались домой после окончания рабочего дня, когда неизвестные, находясь в машине, открыли по ним стрельбу из автомата Калашникова. 

Ранее полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мусави, возглавлявший разведывательное подразделение в организации, погиб в результате перестрелки между протестующими и полицейскими.

Всего в результате перестрелки погибло 19 человек. Также сообщается о многочисленных раненых как среди протестующих, так среди полицейских.

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