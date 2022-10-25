На Украине разработали законопроект о максимальной локализации производства оружия в стране

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РИА «Новости»

«Укроборонпром» заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать иностранные компании к созданию оборонных предприятий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Укроборонпром» подчеркнули, что данный законопроект был подготовлен и готов к вынесению на рассмотрение в Верховную раду.

По информации предприятия, к разработке документа привлекались частные производители вооружения и военной техники, представители посольства США, Независимой антикоррупционной комиссии, научно-исследовательские учреждения. В «Укроборонпроме» отметили, что сейчас ВПК страны работает на обеспечение потребностей украинских войск, а в перспективе потребует создания замкнутого цикла собственного производства современного вооружения.

Отмечается, что данный законопроект должен создать стимулы для иностранных компаний основывать оборонные предприятия на территории Украины.

Ранее в «Укроборонпроме» сообщили о завершении разработки национального беспилотника.

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