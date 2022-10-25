Рогов сообщил о семи обстрелах в районе Мелитополя за прошедшую ночь

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Kostiantyn Liberov/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с ТАСС заявил о семи обстрелах в районе Мелитополя за прошедшую ночь.

«Сегодня ночью <...> нанесли удар по Светлодолинскому, это такое село достаточно крупное под Мелитополем. Как минимум было семь взрывов <...> К сожалению, понятия какого-либо тыла не существует, когда Запад накачивает их [ВСУ] все более современными видами вооружений», — сообщил Рогов.

Рогов добавил, что на данный момент выясняются обстоятельства и последствия обстрела.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что почти все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области переоборудованы в опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Кроме предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», ВСУ переделывают в опорные пункты школы, больницы, торговые центры и прочие объекты гражданской инфраструктуры.

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