Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил Украину в том, что Киев поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, политик также заявил о продолжающихся обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) критической инфраструктуры Запорожской и Курской атомных электростанций, отметив, что такие действия могут спровоцировать гуманитарную катастрофу.

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — считает он.

Володин подчеркнул, что в Соединенных Штатах и европейских странах угроза применения «грязной бомбы» существовала до 2011 года, до тех пор, пока Усама бен Ладен не был ликвидирован. Он напомнил, что 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), получив доступ к радиоактивным веществам, планировали создать «грязную бомбу».

«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского», — написал спикер Госдумы.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США заявили, что их страны отвергают утверждения российской стороны о готовности Киева применить так называемую «грязную бомбу» на территории собственной страны.