Представитель ЛНР Мирошник рассказал о состоянии подорвавшегося на мине военкора Пегова

Военный корреспондент Семен Пегов был госпитализирован после того, как подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке. Об этом сообщил глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Семен Пегов подорвался на «Лепестке» в Донецке», — говорится в сообщении.

По его данным, у журналиста сломаны два пальца ноги, также он получил рваные раны стопы.

«Угрозы жизни нет», — уточнил Мирошник, желая военкору «скорейшего выздоровления и исцеления без серьезных последствий».

Ранее сотрудники Республиканского травматологического центра Донецка сообщили, что военный корреспондент Семен Пегов был ранен в ногу и госпитализирован. Отмечалось, что в ближайшие часы журналиста прооперируют. В данный момент, по оценкам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести.

3 августа российский корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен осколком украинского снаряда под Авдеевкой.

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